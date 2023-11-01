Cristiano Ronaldo'dan Hakeme Görülmemiş Tepki! ''Hakemi Değiştirin'' Tepkisi

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turunda Al Nassr, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Al Ettifaq'ı konuk etti.

Cristiano Ronaldo'dan Hakeme Görülmemiş Tepki!

İlk yarının son dakikalarında Al Nassr, Anderson Talisca ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından maçın Şilili hakemi Piero Maza ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 45+11. dakikada ise Talisca rakibine yaptığı müdahaleyle sarı kart görürken VAR incelemesi sonrası kartın rengi kırmızıya dönüştü.

Al Nassr futbolcuları hem iptal edilen gol hem de çıkan kırmızı kart nedeniyle hakeme yoğun tepki gösterirken Cristiano Ronaldo'nun hareketi yankı uyandırdı. Kameraya bakıp eliyle değişiklik işareti yapan Portekizli yıldız parmağıyla hakemi işaret etti.

89. dakikada Al Ettifaq'tan Ali Hazzazi'nin de kırmızı kart gördüğü maçın 90 dakikasını iki ekip de 10 kişi tamamladı.

Uzatmalara giden maçta Al Nassr, 107. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.