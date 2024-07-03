Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! Erdoğan'ın, Arda ve Barış ile diyaloğu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan'ın, milli futbolcular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'la telefondaki diyaloğu neşeli anlara sahne oldu.

Editör: Yasin Kerim Aşan

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Türkiye, rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

A Milli Takım'ın başarısı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken futbolcuların soyunma odasında da keyifli anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Montella ise Cumhurbaşkanının desteği için "Bu konuda eminim, teşekkürler." dedi.

ERDOĞAN'IN ARDA VE BARIŞ İLE DİYALOĞU YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı." dedi. Milli futbolcu da "İnşallah bir dahaki maçta atarım Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.

Erdoğan, görüşmenin sonunda "Tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün futbolcularımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve maçların tarihleriEURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve maçların tarihleriSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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