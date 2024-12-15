Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Erzurum'a 20 bin kişilik modern stat

Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Erzurumspor FK'nin taraftarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehre 20 bin kişilik modern bir stat yapılacağı müjdesiyle büyük bir heyecan yaşadı.

Sude İnak Sude İnak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Erzurum'a 20 bin kişilik modern stat
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a 20 bin kişilik modern bir stat kazandırılacağını açıklaması, şehirde büyük heyecan yarattı.

KAZIM KARABEKİR STADI DEPREME DAYANIKSIZDI

Erzurum’un 21 bin seyirci kapasiteli Kazım Karabekir Stadyumu, 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası yapılan incelemelerde depreme dayanıksız bulunmuştu. Bu nedenle stat, geçtiğimiz sezon kullanıma kapatıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yaz sezonunda yapılan çalışmaların ardından stadın sadece iki kale arkası tribünüyle iç saha maçlarını oynamaya başladı. Ancak bu durum hem takımın hem de taraftarların beklentilerini karşılamaktan uzaktı.

ERZURUM'UN TALEPLERİ KARŞILIK BULDU

1968 yılında inşa edilen ve 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu’nun onarılması yerine, yeni ve modern bir tesis yapılması talep edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği bu proje, Erzurumluların uzun süredir beklediği bir adım olarak karşılandı.

SPOR ŞEHRİ ERZURUM'A BÜYÜK YATIRIM

Yeni yapılacak 20 bin kişilik modern stat, sadece futbol müsabakalarına değil, birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe de ev sahipliği yapabilecek. Bu proje, Erzurum’un spor altyapısını güçlendirmekle kalmayacak, şehrin tanıtımına ve ekonomik canlılığına da katkı sağlayacak.

Taraftarlar, bu müjdeyle Süper Lig hedefine daha sıkı bağlanırken, yeni stat projesinin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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