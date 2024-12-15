Yetkisiz çakar kullanan 89 sürücüye ceza!

Trafikte yetkisiz çakar lamba kullanımıyla mücadele devam ediyor. Son bir hafta içinde yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden 89 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Sude İnak Sude İnak
Yetkisiz çakar kullanan 89 sürücüye ceza!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir haftada 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini ve yetkisiz çakar kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 5-12 Aralık tarihlerinde 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini kaydetti.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücü hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 459 bin 262 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlerle ilgili bu yıl toplam 781 bin 481 işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şu sözlerde bulundu:
"Emniyet kemeri takmak yalnızca sürücülerin değil tüm yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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