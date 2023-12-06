Davinson Sanchez'den Sakatlık Açıklaması!

Davinson Sanchez, takımdaki diğer sakat oyuncular gibi kendisinin de iyileşmeye çalıştığını aktardı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Adana Demirspor ve Kopenhag maçlarıyla ilgili de görüş bildirdi.

GS TV'ye konuşan Kolombiyalı stoper, Old Trafford ve Allianz Arena'da sergiledikleri performansı Kopenhag deplasmanında da sahaya yansıtacaklarını vurguladı.

Sakatlığı ve Adana Demirspor Maçı

Sakatlığı hakkında açıklama yapan ve Adana Demirspor karşılaşmasına değinen Sanchez, "Zor bir maç olacak. Adana Demirspor iyi oyunculara sahip bir takım. Bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacaklar. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor. Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz" diye konuştu.