Denizlispor’un yönetimi belediyeye devredildi

Nesine 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Denizlispor’da, iki kez ertelenen olağanüstü kongre ve yönetim kurulunun istifası sonrası kulüp yönetimi belediyeye devredildi. Denizlispor’un anahtarı, Belediye Başkanı Ömer Marım’a teslim edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Denizlispor’un yönetimi belediyeye devredildi
Yayınlanma:

Denizlispor Kulüp Başkanı Özcan Sarı, süreci şu sözlerle açıkladı:

“Denizlispor için elimizden geleni yaptık. Kulüp anahtarlarından birini tutanakla Sayın Marım’a teslim ettik. Valiliğe de geldik ancak Valimiz yerinde olmadığı için pazartesi günü kendisinden randevu aldık. Kulübümüzün ikinci anahtarını da Denizli Valiliğine teslim edeceğiz.”
Sarı, bundan sonraki süreçte kulübün geleceğine ilişkin tüm kararların belediye ve valilik tarafından alınacağını belirterek şunları ekledi:

“Denizlispor’u kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır.”

Metal sektöründe grev büyüyor: İşçiler hakları için kararlıMetal sektöründe grev büyüyor: İşçiler hakları için kararlıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

denizli spor
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz"
Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi
TÜRK-İŞ’ten Polonez işçilerine destek
Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten Blinken'a protesto
Türkiye'den Şam'a atama
Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
Hatay'da anne ile 3 çocuğu ölü bulundu
"Deprem bölgesinde yapılacak konutların yüzde 93'ünün inşası başlatılmıştır"
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı
Türkiye'den Şam'a atama Türkiye'den Şam'a atama
4,8 büyüklüğünde deprem oldu 4,8 büyüklüğünde deprem oldu
Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama Blinken'dan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama
Bursa'da adliyede cinayet Bursa'da adliyede cinayet