Denizlispor’un yönetimi belediyeye devredildi

Denizlispor Kulüp Başkanı Özcan Sarı, süreci şu sözlerle açıkladı:

“Denizlispor için elimizden geleni yaptık. Kulüp anahtarlarından birini tutanakla Sayın Marım’a teslim ettik. Valiliğe de geldik ancak Valimiz yerinde olmadığı için pazartesi günü kendisinden randevu aldık. Kulübümüzün ikinci anahtarını da Denizli Valiliğine teslim edeceğiz.”

Sarı, bundan sonraki süreçte kulübün geleceğine ilişkin tüm kararların belediye ve valilik tarafından alınacağını belirterek şunları ekledi:

“Denizlispor’u kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır.”