Metal sektöründe grev büyüyor: İşçiler hakları için kararlı
Metal sektöründe grev dalgası büyüyor. Hitachi işletmesine bağlı 4 fabrikada devam eden greve, 3 fabrika daha katıldı. Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Grid Solutions ve Schneider Elektrik işçiler greve başladı.
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Metal sektöründe toplu sözleşme süreci tıkandı, fabrikalarda ardı ardına greve çıkılıyor. 6 Aralık'ta 4 fabrikada greve çıkan Birleşik Metal-İş Sendikası, Grid Solutions ve Schneider Elektrik işletmelerinde de greve başladı. Gebze, Çayırova ve Manisa'daki 3 fabrikada şalter indi.
Toplam 7 farklı fabrikada greve giden işçiler, maaşlarının enflasyona yenik düşmemesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor:
"TÜİK'in resmi rakamlarına göre üç haneleri geçen enflasyona ve hayat pahalılığına maruz kaldık."
Çalışma koşullarının zorluğuna dikkat çeken işçiler, yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşamak istemediklerini belirtiyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi