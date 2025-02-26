Derbi sonrası PDFK sevkleri: Mourinho ve Buruk disipline gönderildi!
Fenerbahçe’den 6, Galatasaray’dan ise 3 isim Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderildi. Disipline sevk edilenler arasında iki takımın teknik direktörleri Jose Mourinho ve Okan Buruk da yer aldı.
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Fenerbahçe'den teknik direktör Jose Mourinho, futbolcu Mario Branco ve kulüp çalışanları Onur Özkan, Stefano Rapetti, Ricardo Formosinho ile Sandro Zufic’in disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi. Galatasaray'dan ise teknik direktör Okan Buruk, futbolcu Mauro Icardi ve kulüp çalışanı Serhat Doğan disiplin sürecine dahil edildi.
Jose Mourinho’nun "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakareti" nedeniyle, Okan Buruk’un ise "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle disipline sevk edildiği duyuruldu.