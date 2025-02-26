Netanyahu’dan işgal mesajı: “Suriye Ordusuna izin vermeyeceğiz”

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam ile Dera’daki bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi. Şam’ın Kisva bölgesinde bulunan bir silah deposunun vurulmasının ardından bölgede yangın çıktı.

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Netanyahu’dan işgal mesajı: “Suriye Ordusuna izin vermeyeceğiz”
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Suriye’de işgali sürdüreceklerini belirtti. Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinin Washington'daki programına video konferansla katılan Netanyahu, İsrail ordusunun Hermon Dağı'nın zirvesinde kalacağını söyledi. Ayrıca, Şam'ın güneyinde Suriye ordusunun varlığına izin vermeyeceklerini de vurguladı.

Öte yandan, İsrail’in saldırılarına ve işgaline karşı Şam yönetimi sessizliğini korudu.

Suriye’de federalizm ve özerklik talep eden Dürziler ise Süveyda Askeri Meclisi’ni kurduklarını duyurdu. Meclis üyeleri, silah kuşanarak Dürzi bayrağı açtıkları bir fotoğrafla varlıklarını ilan etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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