DEM Parti'den İmralı'yı ziyareti için başvuru

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin İmralı Adası’na gitmek için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
DEM Parti'den İmralı'yı ziyareti için başvuru
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin İmralı Adası’na gitmek için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Doğan, başvurunun Abdullah Öcalan’la görüşme talebi kapsamında yapıldığını belirterek, ziyaretin hafta sona ermeden gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından DEM Parti yetkililerinin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacağı bildirildi.

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