Derbide kazanan Galatasaray!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sıraya düşmüş oldu.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Derbide kazanan Galatasaray!
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Hakem Arda Kardeşler düdük çaldığı mücadelenin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Davinson Sanchez, 67. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Muçi'den geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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