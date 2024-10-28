Derbide kazanan Galatasaray!

Hakem Arda Kardeşler düdük çaldığı mücadelenin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçta goller; 13. dakikada Davinson Sanchez, 67. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Muçi'den geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.