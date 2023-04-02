Derbide unutulmayacak geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın nefes kesen ilk yarısını Sarı Lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.

Genç yıldız Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe üst üste bulduğu fırsatları değerlendiremezken, 40. dakikada yine sahneye çıkan isim Arda oldu.

Şık bir hareketle topu rakibinin üzerinden aşırdıktan sonra ceza sahası çizgisinde ilerleyen Arda, Beşiktaş defansını çalımlarla geçerken kendini bir anda yerde buldu.

Hakemin penaltı kararı sonrası topun başına geçen Enner Valencia, 41. dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

Bu golden sonra atağa kalkan Beşiktaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu Altay zorlukla çelmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı iki takım arasında kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Oyunun 50. dakikasında rakip oyuncudan topu kapan Arda Güler meşin yuvarlağı hızla Valencia'ya gönderdi. Hareketlenen Valencia kaleci Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Son vuruşu yapacağı sırada Welinton tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. İkinci sarı kartı gören Welinton kırmızı kartla oyun dışında kalarak Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

51. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valencia bu kez golü kaçırdı.

Kaçan penaltının ardından rakibine yüklenmeye başlayan Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen aradığı gole 58. dakikada ulaştı. Sağ kanattan Redmond'un yaptığı ortada Cenk Tosun şık bir kafa vuruşuyla Altay Bayındır'ı avlamayı başardı: 1-1

62. dakikada yine Redmond-Cenk ikilisi sahneye çıktı. Redmond'un gönderdiği topta Cenk yine topu ağlara gönderdi ve takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 22. DERBİSİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde oynanan son İstanbulspor maçındaki kadroyla derbiye çıktı.

Kalede Mert Günok'u oynatan Güneş, siyah-beyazlı takımın savunmasını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku'dan oluşturdu.

Orta sahada Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 22. kez bir derbide takımının başında yer aldı.

Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 21 derbi mücadelesini geride bırakan Beşiktaş, bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 1'i hükmen 7 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip oldu.

Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'i hükmen 4 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 FUTBOLCU EKSİK

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin, 3 maç sonra siyah-beyazlı kadroda yer aldı.

MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer almayan 22 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisine yedek kadroda başladı.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Welinton Souza ise 2 maçlık aranın ardından yedek kulübesine döndü.

Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 4 ismi kadroya almadı.

Tedavisi devam eden Dele Alli'nin yanı sıra çeşitli sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou, Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Amir Hadziahmetovic ve Cenk Tosun, derbide de sarı kart görmeleri halinde Bitexen Giresunspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Kaynak: trhaber.com