Derbide VAR hakemi belli oldu! işte kritik maça atanan isimler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir derbi bekliyor. Şampiyonluk yarışının en kritik karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesinde VAR hakemi belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Derbide VAR hakemi belli oldu! işte kritik maça atanan isimler
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Ligde 6 puan farkla zirvede yer alan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 20:00’de başlayacak dev mücadelede düdük Sloven hakem Slavko Vincic’te olacak. Vincic’in yardımcıları Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak.

VAR’DA KİM GÖREV YAPACAK?

Bu kritik karşılaşmada VAR hakemi olarak Alen Borosak görev alacak. AVAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

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