Derrick Köhn ayrılığı yakın! Galatasaray bu transferden ne kadar kazanacak?

Galatasaray'da kadro planlaması doğrultusunda düşünülmeyen Derrick Köhn’ün Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin’e transfer olması bekleniyor. Transfer detayları ve beklenen bonservis geliri de netleşti. Sarı-kırmızılılar, bu satıştan hem doğrudan gelir hem de sonraki satıştan pay kazanacak.

Gazeteci Ferhat Kızıltaş’ın aktardığı bilgilere göre; Galatasaray ile Union Berlin, Derrick Köhn transferi konusunda anlaşma sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun salı günü Almanya’ya giderek Union Berlin’e katılacağı bildirildi. Transferin bedelinin 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içerdiği ifade edildi.

Öte yandan Alman basınında Sky Sports’un geçtiği habere göre ise görüşmelerin halen ileri düzeyde sürdüğü ve transferin 5 milyon Euro’nun biraz altında bir rakamla sonuçlanabileceği belirtildi. Sky Sports ayrıca Galatasaray'ın sonraki satıştan %20 pay alabileceğini yazdı. Haberde FC Köln ve Werder Bremen’in bu transfer yarışında devre dışı kaldığı da aktarıldı.

GALATASARAY 3,35 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Transfermarkt'a göre, Derrick Köhn, 2024 yılında Galatasaray’a Hannover 96’dan 3,35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı forma altında toplam 19 maçta görev alan sol bek, bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

2024/25 sezonunda ise Bundesliga ekibi Werder Bremen’e kiralanan Köhn, burada 30 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon boyunca istikrarlı performansı ile dikkat çeken oyuncu, Union Berlin’in radarına girmeyi başardı.

Almanya U19 Milli Takımı’nda 1 kez forma giyen Derrick Köhn, profesyonel futbol kariyerine Bayern Münih II takımında başladı. Daha sonra Hollanda’nın Willem II ekibine transfer olan Köhn, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

2022 yılında Hannover 96 ile anlaşan savunmacı, Bundesliga 2’de forma giydiği süre boyunca önemli bir çıkış yakaladı. Kariyerinde bugüne kadar toplam 313 resmi maça çıkan Köhn, bu maçlarda 18 gol ve 37 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan oyuncunun Galatasaray’dan ayrılığı resmiyet kazandığında, sarı-kırmızılı kulüp bu satıştan önemli bir gelir elde etmiş olacak.

