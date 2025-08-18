Polis memuru dehşet saçtı: Eşinden kaçan kadın sığındığı iş yerinde öldürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.D, boşanma sürecinde olduğu eşi Burcu D'nin 107 Sokak'taki iş yerine gitti. Eşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAÇAN EŞ, BAŞKA BİR İŞ YERİNE SIĞINDI

Kavganın şiddetlenmesi üzerine Burcu D, sokak üzerindeki başka bir iş yerine sığınarak yardım istedi. Ancak polis memuru H.D, Burcu D'yi takip ederek sığındığı iş yerine girdi.

İş yerine giren polis memuru H.D, yanında taşıdığı tabancayla Burcu D'ye ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burcu D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde ağır yaralandığını, hastanede ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Cinayet sonrası olay yerinde gözaltına alınan polis memuru H.D'nin sorgusu sürüyor.