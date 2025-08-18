CHP’li başkan adayının iş yerine silahlı saldırı: 3 şüpheli yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz’a ait iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. İncelemelerde saldırının yanlış adrese yapıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince Karabağlar’da yakalandı.

İzmir’in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz’a ait sigorta dükkanı silahlı saldırıya uğradı. İncelemelerde saldırının yanlış iş yerine yapıldığı ortaya çıktı.

Olay, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi işyerinin camına dışarıdan 3 el ateş etti. Saldırgan daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırı sırasında içeride çalışanların ve müşterilerin bulunmasına rağmen yaralanan olmadı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada hedefin Bahri Yalaz’a ait iş yeri değil, yan dükkân olduğu belirlendi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli kısa sürede Karabağlar’da silahlarıyla birlikte yakalandı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

