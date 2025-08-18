Taraftar şokta! Kayserispor - Galatasaray biletleri dudak uçuklattı, bulmak da zor almak da

Süper Lig'de nefes kesen randevu kapıda. 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor – Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü oynanacak Zecorner KayserisporGalatasaray maçı için bilet fiyatları açıklandı. Güncellenen ücretlere göre tribünlere göre bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Alt, Kuzey Üst ve Güney Alt Tribünleri
Fiyat: 3 038 TL

Doğu Üst Tribünü
Fiyat: 4 038 TL

Doğu Alt Tribünü
Fiyat: 4 538 TL

Batı Alt Tribünü
Fiyat: 5 538 TL

Batı Üst Tribünü
Fiyat: 5 538 TL

Batı Balkon Tribünü
Fiyat: 6 038 TL

Misafir Takım Tribünü
Fiyat: 3 038 TL

KOMBİNE SAHİPLERİNE EKSTRA AVANTAJ

Maça gidemeyen kombine sahibi taraftarlar, kartlarını kulübün Passo sistemi üzerinden devredebilecek. Kombine devri sonrası bilet satışı gerçekleştirildiğinde, Passo hesaplarına bilet ücretinin %10’u kadar para puanı eklenecek. Biriken puanlar ise bir sonraki sezon kombine yenileme işlemlerinde indirim olarak kullanılabilecek.

Galatasaray Kayserispor bilet fiyatları
