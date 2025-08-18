Taraftar şokta! Kayserispor - Galatasaray biletleri dudak uçuklattı, bulmak da zor almak da
Süper Lig'de nefes kesen randevu kapıda. 24 Ağustos Pazar günü Zecorner Kayserispor – Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü oynanacak Zecorner Kayserispor – Galatasaray maçı için bilet fiyatları açıklandı. Güncellenen ücretlere göre tribünlere göre bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey Alt, Kuzey Üst ve Güney Alt Tribünleri
Fiyat: 3 038 TL
Doğu Üst Tribünü
Fiyat: 4 038 TL
Doğu Alt Tribünü
Fiyat: 4 538 TL
Batı Alt Tribünü
Fiyat: 5 538 TL
Batı Üst Tribünü
Fiyat: 5 538 TL
Batı Balkon Tribünü
Fiyat: 6 038 TL
Misafir Takım Tribünü
Fiyat: 3 038 TL
KOMBİNE SAHİPLERİNE EKSTRA AVANTAJ
Maça gidemeyen kombine sahibi taraftarlar, kartlarını kulübün Passo sistemi üzerinden devredebilecek. Kombine devri sonrası bilet satışı gerçekleştirildiğinde, Passo hesaplarına bilet ücretinin %10’u kadar para puanı eklenecek. Biriken puanlar ise bir sonraki sezon kombine yenileme işlemlerinde indirim olarak kullanılabilecek.