Taraftar şokta! Kayserispor - Galatasaray biletleri dudak uçuklattı, bulmak da zor almak da

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü oynanacak Zecorner Kayserispor – Galatasaray maçı için bilet fiyatları açıklandı. Güncellenen ücretlere göre tribünlere göre bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey Alt, Kuzey Üst ve Güney Alt Tribünleri

Fiyat: 3 038 TL

Doğu Üst Tribünü

Fiyat: 4 038 TL

Doğu Alt Tribünü

Fiyat: 4 538 TL

Batı Alt Tribünü

Fiyat: 5 538 TL

Batı Üst Tribünü

Fiyat: 5 538 TL

Batı Balkon Tribünü

Fiyat: 6 038 TL

Misafir Takım Tribünü

Fiyat: 3 038 TL

KOMBİNE SAHİPLERİNE EKSTRA AVANTAJ

Maça gidemeyen kombine sahibi taraftarlar, kartlarını kulübün Passo sistemi üzerinden devredebilecek. Kombine devri sonrası bilet satışı gerçekleştirildiğinde, Passo hesaplarına bilet ücretinin %10’u kadar para puanı eklenecek. Biriken puanlar ise bir sonraki sezon kombine yenileme işlemlerinde indirim olarak kullanılabilecek.