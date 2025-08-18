İBB soruşturmasında sıcak gelişme! İnan Güney dahil 20 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 9. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu isimlerle birlikte tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk soruşturmasının 9. dalgasında bugün gözaltına alınan 44 şüpheliden 20’si, tutuklama talepli olarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İn an Güney’in de bulunduğu bu grup, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadelerinin tamamlanması üzerine savcılık tarafından sorgulandı.

SAVCIYA SALDIRAN TERÖRİSTİN AİLESİ DE GÖZALTINDA

DHKP/C terör örgütünün, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristlerden biri olan Bahtiyar Doğruyol’un yakın akrabası Utku Doğruyol ve firari Emrah Bağdatlı’nın birinci derece yakını Özge Bağdatlı’nın da aralarında yer aldığı 44 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 20'si için tutuklama, 24'ü için ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.

İstanbul Kamu İhale Kurumu'na göre, Medya A.Ş ve Kültür A.Ş üzerinden yürütülen çıkar amaçlı dolandırıcılık eylemlerine karıştığı değerlendirilen 35 kişiyle; sosyal medya yapılanmasında rol oynayan 9 kişi de bu operasyon kapsamında soruşturma kapsamına dahil edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

beyoğlu belediyesi ibb Mehmet Selim Kiraz
