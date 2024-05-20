Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe! Sarı-laciverliler, Galatasaray'ı 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası kritik bir derbi maçına sahne oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Müsabakayı 1-0 kazanmayı başaran Fenerbahçe, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe! Sarı-laciverliler, Galatasaray'ı 1-0 yendi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası merakla beklenen bir karşılaşmaya sahne oldu. Ligin zirvesindeki Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'yi seyircisi önünde RAMS Park'ta ağırladı.

Haftaya ezeli rakibinin 6 puan önünde giren Cimbom, karşılaşmaya şampiyonluğunu ilan etmek için çıkarken Fenerbahçe ise galibiyet alarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak amacıyla mücadele etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı. Fenerbahçe, 22. dakikada Alexander Djiku'nun çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen üstün oyununu sürdürse de aradığı golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe! Sarı-laciverliler, Galatasaray'ı 1-0 yendi - Resim : 1

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Fenerbahçe, oyunu bölüm bölüm rakip sahaya yıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan ve üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 96'ya yükselten sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

ŞAMPİYON SON HAFTA BELLİ OLACAK

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü, 38'inci ve son haftada çözülecek.

Süper Lig'in 38. haftasında 99 puanı bulunan lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak.

Dev derbide gülen taraf Fenerbahçe! Sarı-laciverliler, Galatasaray'ı 1-0 yendi - Resim : 2

Galatasaray, Konyaspor karşısında en az bir puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek. Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, böylece 10 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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