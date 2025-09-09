Dev mücadele başlıyor! Sırbistan – İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan – İngiltere maçı 9 Eylül 2025 Salı akşamı Belgrad’daki Rajko Mitic Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN’DA HEDEF LİDERLİK YARIŞINA ORTAK OLMAK

Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, son dönemde aldığı sonuçlarla çıkış yakaladı. Andorra ve Letonya karşısında kazanan Sırplar, Arnavutluk ile berabere kalmış, Avusturya’yı da yenmişti. 7 puanla grupta ikinci sırada bulunan ev sahibi ekip, İngiltere karşısında alacağı galibiyetle liderlik yarışına ortak olmak istiyor.

Sırbistan’ın sahaya çıkması beklenen 11’i:

D. Petrovic, S. Erakovic, N. Milenkovic, S. Pavlovic, K. Nedeljkovic, N. Maksimovic, S. Lukic, V. Birmančević, A. Zivkovic, I. Ilic, D. Vlahovic.

İNGİLTERE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ise grup aşamasında henüz fire vermedi. Oynadığı 4 maçı da kazanan İngilizler, 12 puanla zirvede yer alıyor. Son olarak Andorra’yı mağlup eden İngiltere, Sırbistan deplasmanında da kazanarak grup liderliğini perçinlemek istiyor.

İngiltere’nin muhtemel 11’i:

J. Pickford, R. James, E. Konsa, M. Guehi, T. Livramento, E. Anderson, D. Rice, N. Madueke, M. Rogers, A. Gordon, H. Kane.

GRUPTA SON DURUM

Grup K’da İngiltere 4’te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sırbistan 7 puanla ikinci sırada yer alırken, Arnavutluk 5 puanla onları takip ediyor. Letonya 4 puanda kalırken, Andorra henüz puanla tanışamadı.