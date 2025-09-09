Haaland sahneye çıkıyor! Norveç – Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup I’in 6. haftasında liderlik koltuğunda oturan Norveç, sahasında Moldova’yı konuk ediyor.

Norveç ile Moldova arasındaki kritik karşılaşma 9 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Ullevaal Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

NORVEÇ YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, grup maçlarında henüz puan kaybetmedi. İlk 4 maçını kazanan İskandinav ekibi, 12 puanla zirvede yer alıyor. Finlandiya, Estonya, İtalya ve İsrail’i mağlup eden Norveç, özellikle Haaland’ın golleri ve Ødegaard’ın liderliğiyle güçlü bir görüntü çiziyor.

Norveç’in sahaya çıkması beklenen ilk 11’i şöyle: Ö. Nyland, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe, J. Ryerson, M. Ødegaard, S. Berge, F. Myhre, A. Sørloth, E. Haaland, A. Nusa.

MOLDOVA PUAN PEŞİNDE

Teknik direktör Sergiu Cleşcenco yönetimindeki Moldova ise grupta oldukça zor günler geçiriyor. İlk 4 maçını kaybeden ve gol atmakta zorlanan Moldova, henüz puanla tanışamadı. Son 5 maçında yalnızca Estonya karşısında skor üretmeyi başaran Moldova, güçlü Norveç karşısında direnç göstermek isteyecek.

Moldova’nın sahaya çıkması beklenen ilk 11’i: C. Avram, O. Reabciuk, A. Crăciun, V. Baboglo, S. Platica, N. Motpan, M. Caimacov, V. Rata, A. Ioniţă, I. Nicolaescu, V. Postolachi.

GRUPTA SON DURUM

Grup I’de Norveç 4’te 4 yaparak 12 puanla lider durumda. İtalya ve İsrail 9’ar puanla Norveç’i takip ediyor. Estonya’nın 3, Moldova’nın ise 0 puanı bulunuyor. Norveç bu maçı kazanırsa liderliğini perçinleyecek, Moldova ise ilk puanını alabilmek için sahada olacak.

dünya kupası norveç Moldova
