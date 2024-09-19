Disiplin Kurulu’ndan Süper Lig kulüplerine para cezası yağdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 990 bin TL para cezası verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Disiplin Kurulu’ndan Süper Lig kulüplerine para cezası yağdı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle üç kulübe para cezası kesildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe 990 bin TL, Adana Demirspor 300 bin TL ve Gaziantep FK ise 40 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Aynı haftada oynanan maçlarda rakiplerine yönelik ciddi fauller nedeniyle kırmızı kart gören Trabzonspor’un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Başakşehir’in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Bodrum FK’nın Angolalı oyuncusu Fredy, ikişer maç men cezası aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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