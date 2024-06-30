Dragon Flame'in zaferi: Gazi Koşusu'nun şampiyonu belli oldu!

Merakla beklenen Gazi Koşusu sonuçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi.

DRAGON FLAME KAZANDI

Veliefendi Hipodromu'nda yapılan yarışı, Emrah Agun'un sahibi olduğu ve jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan birinci olarak tamamladı.