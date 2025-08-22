Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası 2025: Türkiye’nin maç programı ve kadrosu

Türkiye, kura çekiminde seri başı olarak doğrudan E Grubu’nda yer aldı. Milli takım, İspanya’nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Grup maçlarının ardından ilk iki sırayı alan takımlar üst tura yükselirken, son 16 turunda eşleşmeler A-H, D-E, B-G, C-F formatında gerçekleştirilecek. Çeyrek final, yarı final ve üçüncülük ile final maçları, turnuvanın devam eden programını oluşturacak.

Ay-yıldızlıların kadrosunda deneyimli oyuncular dikkat çekiyor. Dünya Şampiyonaları’nda 2006, 2010, 2018 ve 2022’de milli takım forması giyen kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland’daki organizasyonda beşinci kez sahada olacak.

Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın da milli takımın başarısı için ter dökecek.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o tarihten itibaren her dört yılda bir düzenlenen organizasyonda üst üste 6’ncı kez boy gösterecek.

Milli takım, 2006’da 10’uncu, 2010’da 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6’ncı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci sırada turnuvayı tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Maç Programı

23 Ağustos Cumartesi, TSİ 15.30: Türkiye – İspanya

25 Ağustos Pazartesi, TSİ 15.30: Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba, TSİ 12.00: Türkiye – Kanada