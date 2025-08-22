Dolar/TL tarihi zirvede: Dolar ve Euro kaç TL oldu?

Dolar haftanın son gününde 41 TL’yi aşarak tarihi zirvesine çıktı! Euro ise güne hafif gerilemeyle 47,53 TL’den başladı. Piyasalarda gözler bugün, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı kritik konuşmaya çevrildi.

Dolar/TL, 41 TL’nin üzerine son olarak 19 Mart’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün çıkmıştı. Ardından TCMB olağanüstü toplantı yaparak politika faizini yüzde 46’ya yükseltmiş ve kur geri çekilmişti. Ancak bu süreç, Merkez Bankası rezervlerinde kayıplara yol açmıştı.

Son aylarda ise kur kademeli artışını sürdürüyor. Bu hafta dolar/TL’deki yükseliş yüzde 0,38 oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE REKOR

TCMB, sıkı para politikasını kararlılıkla sürdürürken, rezervlerini de yeniden artırmaya başladı. Sermaye girişlerinin etkisiyle 15 Ağustos haftasında rezervler 2 milyar 145 milyon dolar artarak 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı. Böylece tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.

PİYASALARDA SON DURUM 

Yabancıların hisse alımları devam ederken, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında 15 Ağustos haftasında 17,9 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

Borsa İstanbul tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Dün kapanışta BIST 100 endeksi 11.313 puanla rekor kırdı. Bankacılık endeksi ise yüzde 2’nin üzerinde yükseliş kaydetti.

İç piyasada bugün önemli bir veri bulunmazken, eylül ayında TCMB’den faiz indirimi beklentisi ve enflasyondaki düşüş borsaya destek sağlıyor.

DOLAR/TL’DE SINIRLI YÜKSELİŞ

ABD doları, güne 41,01 TL seviyesinden işlem görerek %0,18 oranında değer kazancıyla başladı. Gün içinde en yüksek 41,02 TL, en düşük ise 40,93 TL seviyeleri görüldü.

 Euro/TL kuru, 47,54 TL seviyesine inerek %0,06 değer kaybetti. Avrupa para birimi günün en yüksek seviyesinde 47,71 TL’ye ulaşırken, en düşük 47,52 TL’yi test etti.

STERLİN VE DİĞER PARA BİRİMLERİ

İngiliz sterlini 54,98 TL’den işlem gördü ve %0,02’lik sınırlı kayıp yaşadı. İsviçre frangı 50,65 TL ile %0,17 gerilerken, Japon yeni 27,59 TL’den işlem gördü. Suudi Arabistan riyali ise 10,93 TL seviyesinde %0,05’lik hafif düşüş kaydetti.

22 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Alış: 41,0064
Satış: 41,0199

EURO NE KADAR KAÇ TL?

Alış: 47,6128
Satış: 47,6991

İNGİLİZ STERLİNİ’NDE SON DURUM

Alış: 54,9669
Satış: 55,0072

