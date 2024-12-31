Dünya şampiyonu antrenmanda sakatlandı!

2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Ali Cengiz, Türkiye şampiyonasına hazırlık sürecinde antrenman sırasında sakatlık yaşadı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Cengiz’in antrenman esnasında ön çapraz bağlarından sakatlandığı belirtildi.

Genel durumu iyi olan Ali Cengiz’in tedavi süreci yakından takip ediliyor ve gerekli destek sağlanıyor.