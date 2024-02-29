Dünyaca ünlü futbolcu 4 yıl futboldan men edildi!

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, 4 yıl süreyle futboldan men edildi. 30 yaşındaki oyuncunun ligin ilk haftasında oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti.

Dünyaca ünlü futbolcu 4 yıl futboldan men edildi!
Editör: Yasin Kerim Aşan

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen, dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Paul Pogba'nın, Serie A'nın ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti. 11 Eylül'de açıklanan ilk sonucu Paul Pogba itiraz etmiş, yıldız ismin ikinci numunesinin de daha sonra pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

Bugün açıklanan yeni kararla birlikte, 30 yaşındaki Paul Pogba, 4 yıl futboldan men edildi.

Fransa Milli Takımı ile 2018 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Pogba, Juventus'ta ise 4 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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# Paul Pogba # doping # juventus
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