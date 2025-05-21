Dursun Özbek açıkladı: "Avrupa ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon öncesi hedeflerini ve kulübün mali stratejilerini Milliyet gazetesine değerlendirdi. Özbek, “Avrupa her zaman önceliğimiz. Ligde de 6. yıldız yolunda ilk sezonumuz ve hedefimiz yine mutlu sona ulaşmak” dedi.

“MAĞAZACILIK VE SPONSORLUK REKORLARIYLA LİMİT AŞILACAK”

Harcama limitleri hakkında da konuşan Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya 2 satış gerçekleşebilir. Sponsor gelirlerimizde ise bu sene, geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçeceğimizi düşünüyorum. Mağazacılık rekor üstüne rekor kırıyor. Böylece bizi sınırlandıran limit problemini aşacağız." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN’E SUUDİLERDEN DEV TEKLİF: 3 YIL, 120 MİLYON EURO

Transfer gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri olan Victor Osimhen’e gelen teklifi açıklayan Özbek, Nijeryalı yıldız golcüye Suudi Arabistan’dan 3 yıllık 120 milyon euro önerildiğini söyledi. Özbek, "Suudi Arabistan'dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen'in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz." diyerek şartların zorluğuna dikkat çekti.