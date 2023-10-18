Dusan Tadic Yıldızlaştı, Sırbistan Kazandı

EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan ile Karadağ karşılaştı. Fenerbahçe'de oynayan Tadic 1 gol 1 asist yaparak maça damgasını vurdu.

Dusan Tadic Yıldızlaştı, Sırbistan Kazandı
Dusan Tadic Yıldızlaştı, Sırbistan Kazandı
Editör: Nihat Çarboğa

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Dusan Tadic Yıldızlaştı, Sırbistan Kazandı

Sırbistan'ın golleri, 9. ve 73. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ile 77'de Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic'ten geldi. Ülkesinin kaptanlığını yapan Tadic, Mitrovic'in ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Dusan Tadic Yıldızlaştı, Sırbistan Kazandı - Resim : 1

Bu sonuçla puanını 13'e yükselterek 2. sıradaki yerini koruyan Sırbistan gruptaki son maçında Bulgaristan'ı misafir edecek.

Macaristan'ın 14 puanla liderlik koltuğunda yer aldığı grupta 8 puanda kalan Karadağ ise kalan maçlarında Litvanya'yla evinde, Macaristan'la deplasmanda mücadele edecek.

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# Tadic # Sırbistan
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