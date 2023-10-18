Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Dusan Tadic Yıldızlaştı, Sırbistan Kazandı

Sırbistan'ın golleri, 9. ve 73. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ile 77'de Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic'ten geldi. Ülkesinin kaptanlığını yapan Tadic, Mitrovic'in ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselterek 2. sıradaki yerini koruyan Sırbistan gruptaki son maçında Bulgaristan'ı misafir edecek.

Macaristan'ın 14 puanla liderlik koltuğunda yer aldığı grupta 8 puanda kalan Karadağ ise kalan maçlarında Litvanya'yla evinde, Macaristan'la deplasmanda mücadele edecek.