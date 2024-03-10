Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?

Bugün oynanan Fenerbahçe- Türk Hava Yolları maçında Eda Erdem sakatlandı. Eda Erdem'in sağlık durumu nedir?

Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?
Editör: Yağmur Biçen

Bugün oynanan Fenerbahçe- Türk Hava Yolları maçında Eda Erdem sakatlandı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının, kaptan Eda Erdem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kaptanımız Eda Erdem’in, Türk Hava Yolları maçında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yaralanma ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. "

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Eda Erdem Dündar # voleybol
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