Meteoroloji uyardı! Salı günü...

Meteorolojiden gelen uyarıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta sonu beraberinde soğuğu da getirmişti. Son hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji haritayı güncelledi.

Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Pazar gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklarının artması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren tüm yurtta artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Adana, Kahramanmaraş ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.