Erdoğan Cumhurbaşkanlığına 3.kez aday mı olacak?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu seçim benim seçimim" demesi üzerine bir daha aday olmayacağı netleşmişti. Ancak Şanlıurfa Milletvekili Bozdağ aksinin de mümkün olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabın açıklama yapan Bekir Bozdağ:

"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.

Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”(Anayasa,116/3)

Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.

Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…" ifadelerini kullandı.