Ederson transferinde son durum ne? Galatasaray resmi teklifi yaptı, City "daha fazla" diyor

Galatasaray Ederson transferi için resmi teklifi yaptı. Manchester City’nin 10 milyon euroluk teklife karşılık Brezilyalı kaleci için 25 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Kulüpler arasında görüşmeler sürerken yıldız kalecinin geleceği merak konusu oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ederson transferinde son durum ne? Galatasaray resmi teklifi yaptı, City "daha fazla" diyor
Yayınlanma:

Fabrizio Romano’ya göre Galatasaray, Manchester City ile doğrudan temasa geçti ve Ederson için resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro civarında bir rakam sunduğu belirtildi.

Ancak Galatasaray’ın 10 milyon euro’luk teklifinin kabul edilmediği, City’nin daha yüksek bir bonservis talep ettiği aktarıldı. Gazeta Express ise Ederson’un Galatasaray ile 2028’e kadar sürecek bir anlaşmaya, yıllık 7 milyon euro ve bonuslar karşılığında “evet” dediğini duyurdu. Habere göre oyuncu tarafıyla el sıkışıldı, kulüpler arasındaki pazarlık ise devam ediyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise basına yaptığı açıklamada, Ederson’un halen City’nin oyuncusu olduğunu belirterek, “Ederson bizim oyuncumuz” dedi. Guardiola, kulübe resmi bir ayrılık talebi ulaşmadığını da vurguladı.

İngiliz basını, Ederson’un ayrılması halinde Manchester City’nin kaleye Gianluigi Donnarumma’yı düşündüğünü aktardı. PSG’den ayrılan yıldız kalecinin adı özellikle ön plana çıkarken, genç kaleci James Trafford’un da geri dönme ihtimalinin masada olduğu belirtildi.

Bitter & Blue platformu ise, Ederson transferinin gerçekleşmesi halinde Trafford’un yeniden City kadrosuna katılabileceğini yazdı.

Deniz ve havuzda kirli suya dikkat! Enfeksiyon riski yaz aylarında katlanıyorDeniz ve havuzda kirli suya dikkat! Enfeksiyon riski yaz aylarında katlanıyorSağlık
Diploma yetmiyor: Türkiye’de mezunların iş bulma süresi uzuyorDiploma yetmiyor: Türkiye’de mezunların iş bulma süresi uzuyorGündem
Galatasaray manchester city transfer
Günün Manşetleri
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Üreticilerden kötü haber geldi
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! Bu faiz oranlarını kaçırmayın!
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda