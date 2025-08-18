Ederson transferinde son durum ne? Galatasaray resmi teklifi yaptı, City "daha fazla" diyor

Fabrizio Romano’ya göre Galatasaray, Manchester City ile doğrudan temasa geçti ve Ederson için resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların 10 milyon euro civarında bir rakam sunduğu belirtildi.

Ancak Galatasaray’ın 10 milyon euro’luk teklifinin kabul edilmediği, City’nin daha yüksek bir bonservis talep ettiği aktarıldı. Gazeta Express ise Ederson’un Galatasaray ile 2028’e kadar sürecek bir anlaşmaya, yıllık 7 milyon euro ve bonuslar karşılığında “evet” dediğini duyurdu. Habere göre oyuncu tarafıyla el sıkışıldı, kulüpler arasındaki pazarlık ise devam ediyor.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise basına yaptığı açıklamada, Ederson’un halen City’nin oyuncusu olduğunu belirterek, “Ederson bizim oyuncumuz” dedi. Guardiola, kulübe resmi bir ayrılık talebi ulaşmadığını da vurguladı.

İngiliz basını, Ederson’un ayrılması halinde Manchester City’nin kaleye Gianluigi Donnarumma’yı düşündüğünü aktardı. PSG’den ayrılan yıldız kalecinin adı özellikle ön plana çıkarken, genç kaleci James Trafford’un da geri dönme ihtimalinin masada olduğu belirtildi.

Bitter & Blue platformu ise, Ederson transferinin gerçekleşmesi halinde Trafford’un yeniden City kadrosuna katılabileceğini yazdı.