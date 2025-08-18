Deniz ve havuzda kirli suya dikkat! Enfeksiyon riski yaz aylarında katlanıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz ve havuz sezonu açılırken, uzmanlardan sağlık uyarıları da peş peşe geliyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, deniz ve havuz sularının temizliğine dikkat edilmediği takdirde çeşitli enfeksiyonların ortaya çıkabileceğini belirtti.

KİRLİ SU ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Tokuç, deniz suyunun temizliğinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, özellikle yaz aylarında kirli suya maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini dile getirdi. Tokuç, "Kirli suya maruz kalmak mide-bağırsak enfeksiyonlarına, ishal ve kusmaya neden olabilir, ayrıca grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonları, gözlerde iltihaplanma da görülebilir. Gözlerde sulanma ve akıntı varsa bunun deniz ya da havuz suyundan kaynaklanabileceği unutulmamalı" dedi.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR ÖNERİSİ

Tokuç, vatandaşların denize ya da havuza girmeden önce suyun temizliğinden emin olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle denetlenen ve temizliği belgelenmiş mavi bayraklı plajların tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. “Girdikleri denizlerin ve havuzların temizliğinden vatandaşlarımızın emin olması gerekir. Özellikle mavi bayraklı plajlar tercih edilmelidir” diyen Tokuç, bu plajların belediyeler ve Halk Sağlığı laboratuvarları tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini ifade etti.

DENETİM SONUÇLARI PAYLAŞILIYOR

Mavi bayraklı plajlara ilişkin denetim sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin ve belediyelerin internet siteleri üzerinden yayımlandığını belirten Tokuç, vatandaşların denize girmeden önce bu verilere göz atmasının önemini vurguladı. Bu sayede, yaz aylarında sıkça görülen enfeksiyon hastalıklarının büyük oranda önlenebileceğini dile getirdi.

SU DEPOLARINDA KLORLAMA ŞART

Yalnızca yüzme alanları değil, yazlık bölgelerde kullanılan içme ve kullanma sularının da denetimden geçmesi gerektiğini belirten Tokuç, özellikle tankerle taşınan sularda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. “Tankerlerle taşınan suyun depolara boşaltılırken yeterli klorlama yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Gerekirse vatandaşlar, il sağlık müdürlüklerine başvurarak suyun test edilmesini talep edebilir. Halk Sağlığı laboratuvarlarında bu suların analizi yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ENFEKSİYONLAR HASTANE BAŞVURULARINI ARTIRIYOR

Yaz aylarında enfeksiyon nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığını hatırlatan Prof. Dr. Burcu Tokuç, temiz olmayan deniz ve havuz sularının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için bu risklerin daha da yüksek olduğunu söyledi.