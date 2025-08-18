Aşılama işe yaradı: Kayseri’de şap kontrol altına alındı

Kayseri’de şap hastalığıyla mücadelede yürütülen yoğun aşılama ve etkin tedbirler olumlu sonuç verdi. İl genelinde hastalığın seyri, alınan hızlı önlemler sayesinde diğer illere göre daha hafif seyretti. Yetkililer, salgının kontrol altına alınmasının ardından hayvan pazarlarının yeniden açılmasına yönelik hazırlıklara başlandığını bildirdi.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 70’E ULAŞTI

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, sürecin başarıyla yönetilmesinde Kayseri Ticaret Borsası, üreticiler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı. Bağlamış, "Kayseri’de aşılama oranı bugün itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştı" bilgisini paylaştı. Bu oran, hastalığın kontrol altında tutulmasını sağlarken Kayseri’yi hayvan sağlığı ve ticareti açısından avantajlı bir konuma taşıdı.

Hayvan pazarlarının yeniden açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 85’lik aşılama hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, hedefin ay sonuna kadar yakalanması halinde hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

ÜRETİCİLERE UYARI: “YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN”

Başkan Bağlamış, üreticilere yanlış bilgilere karşı uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Aşı yaparsanız hayvanlarınız şap olur' gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yanlış yönlendirmeler, hem süreci aksatmakta hem de hayvan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Hayvanlarınızın sağlığı, hem sizin hem de tüm bölge için büyük önem taşıyor. Aşılama, şap hastalığına karşı korunmanın en güvenli ve etkili yoludur. Lütfen hayvanlarınızı aşılatmaktan çekinmeyin."