Türk Halk Müziği’nin efsane ismi Banu Kırbağ hayatını kaybetti

Demirağ sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu’cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın” ifadelerini kullandı.

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Müziğe 1969 yılında lise öğrencisiyken okul orkestrasında solist olarak başlayan Banu Kırbağ, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Solfej Bölümü’nde eğitim aldı. 1972’de Zafer Dilek ve Hülya Kırbağ ile üçlü bir müzik grubu kurarak 3 yıl boyunca 4 adet 45’lik ve 1 albüm yayımladı. Ardından solo kariyerine devam etti.

1978 yılı, Kırbağ için dönüm noktası oldu. ‘Ölsem de Bir Kalsam da Bir’ ve ‘Unutulur’ ile büyük başarı elde etti. Aynı yıl Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane’de 5 yıl boyunca şan, solfej, armoni, kontrpuan ve düzenleme eğitimleri aldı. Dönemin Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı’nın davetiyle “Sovyet-Türk Kültür Etkinlikleri” kapsamında Moskova, Bakü ve Aşkabat gibi şehirlerde konserler verdi.

1984 yılında yayımlanan “Anlatamıyorum” albümü ile ilk Türk kadın aranjör unvanını kazandı. 1987 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması’nda Ayşegül Aldinç’in seslendirdiği “Bir Bahar Aşkısın” şarkısının düzenlemesini yaparak 30 kişilik orkestrayı 20 bin kişilik seyirci önünde yönetti ve Türk pop müzik tarihinde ilk kadın orkestra şefi oldu.

Müzik kariyeri boyunca ‘Ölsem de Bir Kalsam da Bir’, ‘Unutulur’, ‘Az Bana’, ‘Kırık Hava’, ‘Sevgi Kuşun Kanadında’ ve bazı Livaneli şarkılarıyla ön plana çıkan Banu Kırbağ, yurt içinde ve yurt dışında birçok festival, konser ve etkinlikte sahne aldı. 2000 yılında Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası’nda solist olarak görev aldı ve MESAM Denetim Kurulu Üyesi olarak müzik dünyasına katkı sağladı.

Banu Kırbağ, Türk müziğine bıraktığı eserler ve unutulmaz performanslarıyla müzikseverlerin hafızasında yaşamaya devam edecek.