Edoardo Bove yere yığıldı! Fiorentina-Inter maçı tatil edildi

Fiorentina ile Inter arasında oynanan Serie A maçının 16. dakikasında Edoardo Bove aniden yere yığıldı. Yarıda kalan karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edoardo Bove yere yığıldı! Fiorentina-Inter maçı tatil edildi
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İtalya Serie A'nın 14. haftasında oynanan Fiorentina ile Inter arasındaki maç tatil edildi. Maçın 16. dakikasında Fiorentina'nın genç oyuncusu Edoardo Bove, aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahada büyük bir sessizlik hakim olurken, futbolcular ve izleyenler endişeli bir şekilde durumu izledi.

Fanatik'in haberine göre, Bove’ye sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldı. Futbolcu, alkışlar eşliğinde ambulansla stadyumdan uzaklaştırıldı. Ancak yaşanan bu olayın ardından hakem, karşılaşmayı erteleme kararı aldı.

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