Edoardo Bove yere yığıldı! Fiorentina-Inter maçı tatil edildi

İtalya Serie A'nın 14. haftasında oynanan Fiorentina ile Inter arasındaki maç tatil edildi. Maçın 16. dakikasında Fiorentina'nın genç oyuncusu Edoardo Bove, aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahada büyük bir sessizlik hakim olurken, futbolcular ve izleyenler endişeli bir şekilde durumu izledi.

Fanatik'in haberine göre, Bove’ye sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldı. Futbolcu, alkışlar eşliğinde ambulansla stadyumdan uzaklaştırıldı. Ancak yaşanan bu olayın ardından hakem, karşılaşmayı erteleme kararı aldı.