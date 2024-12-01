Sergen Yalçın İstanbul’da: Beşiktaş için geri dönüş sinyali mi?

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst’un görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Kulübün eski teknik direktörlerinden Sergen Yalçın, bugün özel bir uçakla Ercan Havalimanı’ndan İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Yalçın, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

52 yaşındaki deneyimli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştırmış ve siyah-beyazlı takımla bir Süper Lig şampiyonluğu ve bir Ziraat Türkiye Kupası zaferi kazanmıştı.