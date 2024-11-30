Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yollarını ayırdı

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken, futbol takımının teknik sorumluluğunu geçici olarak Serdar Topraktepe’nin üstleneceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir. Saygılarımızla, Beşiktaş JK