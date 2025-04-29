Efes zafer için parkeye çıkıyor: Panathinaikos serisinde kritik sınav

THY Avrupa Ligi play-off serisinde 1-1 eşitlikle İstanbul'a dönen Anadolu Efes, Dörtlü Final yolundaki üçüncü sınavında Panathinaikos'u ağırlamaya hazırlanıyor. Lacivert-beyazlılar, saha avantajını kullanarak seride öne geçmek istiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Efes zafer için parkeye çıkıyor: Panathinaikos serisinde kritik sınav
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THY Avrupa Ligi play-off serisinde heyecan İstanbul’a taşınıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, serinin üçüncü maçında yarın Yunan devi Panathinaikos AKTOR’u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.45’te başlayacak mücadele, serinin kaderini belirleyebilecek nitelikte.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final bileti alacağı seride, ilk iki karşılaşmanın ardından 1-1’lik eşitlik bulunuyor. İlk maçı Atina'da ev sahibi Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes 79-76’lık skorla galip gelerek seriyi dengelemişti.

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İki takım, THY Avrupa Ligi tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerde Anadolu Efes’in 16, Panathinaikos’un ise 20 galibiyeti bulunuyor. Ancak dikkat çeken bir istatistik, İstanbul’daki son 6 maçta Efes’in Panathinaikos’a karşı hiç yenilmemiş olması. Bu avantaj, serinin üçüncü maçında moral açısından büyük önem taşıyor.

Panathinaikos’un başında eski Efes koçu Ergin Ataman’ın olması ise karşılaşmaya ayrı bir heyecan katıyor.

AVRUPA’DA 873. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarındaki 873. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar oynadığı 872 maçta 493 galibiyet ve 379 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği ve iki kez şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi’nde ise 625. maçına çıkacak olan temsilcimiz, organizasyonda şimdiye dek 336 galibiyet ve 288 mağlubiyet yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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