İspanya ve Portekiz karanlıktan çıkıyor: Elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

İspanya’da dün başlayan ve ülke genelinde etkisini gösteren elektrik kesintisinin büyük oranda giderildiği açıklandı. Elektrik iletiminden sorumlu Red Electrica şirketi, yaptığı açıklamada tüm trafo merkezlerinin yeniden faaliyete geçtiğini ve bakım işlemlerinin sürdüğünü duyurdu. Şirketin verdiği bilgilere göre ülkenin elektrik ihtiyacının şu anda %99,16’sı karşılanıyor. Toplam üretim kapasitesinin ise 21 bin 265 megavata ulaştığı bildirildi.

ULAŞIMDA KISMİ NORMALE DÖNÜŞ

Elektrik kesintisi, özellikle demiryolu ulaşımını büyük ölçüde etkiledi. Yetkililer, banliyö trenlerinin şu an %50 ila %60 oranında çalıştığını açıkladı. EFE haber ajansının aktardığına göre kesinti sırasında durdurulan 126 trenin 123’ündeki yolcular tahliye edildi. Başkent Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden seferlere başladı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, bazı yüksek hızlı tren hatlarının bağlantılar dışında yeniden çalışacağını duyurarak, kesinti sonrası ulaşımın kademeli olarak eski haline döneceğini belirtti.

Kesintiden etkilenen diğer ülke Portekiz’de de toparlanma sürüyor. Portekiz’in önde gelen elektrik şirketlerinden E-Redes, gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini ve şu anda 6,2 milyon kullanıcıya elektrik hizmeti verildiğini açıkladı. Ancak normale tam dönüşün ne zaman gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil.