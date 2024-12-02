Efsane kaleci hayatını kaybetti

Steaua Bükreş’in efsanevi kalecisi Duckadam, futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılıyor. 7 Mayıs 1986’da Sevilla’da oynanan final maçında, Steaua Bükreş ile Barcelona karşı karşıya gelmiş ve mücadele penaltılara kalmıştı. Duckadam, Alexanco, Pedraza, Alonso ve Marcos Alonso’nun penaltılarını kurtararak takımının kupayı kazanmasında büyük bir rol oynamıştı. Steaua Bükreş, o yıl Avrupa’nın zirvesine çıkarak adını tarihe yazdırdı.

Duckadam, Barcelona finalinden kısa bir süre sonra kolundan yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle 2 yıl sahalardan uzak kaldı ve 30 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Emeklilik döneminde ise kalp sorunlarıyla mücadele etti ve sayısız ameliyat geçirdi. Eylül 2024’te son ameliyatını olan efsane kaleci, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.