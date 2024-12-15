Eksikler sahada kendini gösterdi: Kayserispor 2-0 mağlup oldu

Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Kayserispor, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sinan Kaloğlu, eksik oyuncularının yokluğunu sahada hissettiklerini belirtti. Kaloğlu, maça kazanmak için geldiklerini ancak istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade etti.

Kaloğlu; “Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Bugün kazanmak istiyorduk ama önemli eksiklerimiz vardı. Rakibe iyi çalıştık, onları merkezde oynamaya zorladık. Ancak final paslarımızı yapamadık ve şanssız bir gol yedik.” ifadelerini kullandı.

İLK YARI FARKLI OLABİLİRDİ

Kaloğlu, maçın ilk yarısında yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ve bu durumun takımın moralini bozduğunu dile getirdi.”İlk yarıyı 3-0 önde kapatabilecek pozisyonlar bulduk ama final paslarını yapamadık. Şanssız bir gol yedik ve bu moralimizi etkiledi. İkinci yarıya coşkulu başladık ancak yine pozisyonları sonuçlandıramadık.” dedi.

İYİ BİR TAKIMIZ, DAHA İYİ OLACAĞIZ

Kayserispor’un iyi bir takım olduğunu ve eksik oyuncuların dönmesiyle daha güçlü bir performans sergileyeceklerini söyleyen Kaloğlu, zor maçlar oynadıklarını ancak ligi iyi bir noktada bitireceklerine inandığını vurguladı. Kaloğlu; “Eksik oyuncularımızın takıma katılmasıyla daha güçlü olacağız. Lig devam ediyor. İyi bir takımız ve daha iyi olacağımızdan şüphem yok.” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor karşısında alınan mağlubiyete rağmen teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımın genel performansından umutlu. Kayserispor’un ligde iyi bir sıralamada yer alacağını belirten Kaloğlu, “Bu tür maçlar olabilir. Önemli olan hatalardan ders çıkarmak ve yolumuza devam etmek” diyerek sözlerini tamamladı.