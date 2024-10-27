El Clasico'da kazanan Barcelona! Real Madrid'i 4-0 yendiler

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 11. haftada El Clasico heyecanı yaşandı. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Real Madrid ile Barcelona Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

80 bin taraftarının önünde oynanan dev maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Barcelona'nın defansını çok önde kurmasından hızlı oyuncularıyla rakip kale önüne çok kolay gelen Real Madrid, forvette Mbappe ve Vinicius ile yakaladığı çok net pozisyonları gole çeviremedi.

İkinci yarı hücumda daha etkili olan Barcelona, 54. ve 56. dakikalarda Polonyalı yıldız ismi Lewandowski'nin golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlük yakaladı.

LaLiga'da gol krallığı yarışında en yakın rakibi Ayoze Perez'in (Villarreal-7 gol) uzak ara önünde olan Lewandowski toplam gol sayısını 14'e çıkardı.

Maçın skorunu belirleyen Barcelona'nın diğer golleri ise 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha'dan geldi.

Santiago Bernabeu'ya lider olarak gelen Barcelona ezeli rakibi karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle puanını 30'a çıkarırken, ikinci sıradaki Real Madrid ise 24 puanda kaldı.

Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ilk kez oynadığı El Clasico'da kaçırdığı gollerle öne çıktı.

Mbappe, özellikle ilk yarıda kale önüne çok net pozisyonlarda son vuruşlarda etkili olamadı ve attığı iki gol de pozisyonların ofsayt olmasından dolayı gol olarak geçerli sayılmadı.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yedekler arasında otururken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin oyuncu değişikliği tercihleri arasında yer almadı.

Bu arada El Clasico'larda geçen sezon ligdeki iki maçta da yenilgi alan Barcelona, bu kez Bernabeu'da aldığı farklı galibiyetle taraftarlarını sevindirdi.

El Clasico tarihinde tüm kupalar dahil 258. maç geride kalırken, Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 101 galibiyeti bulunuyor. İki ezeli rakip arasında 52 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona en son 21 Kasım 2015 tarihinde oynanan lig maçında Bernabeu'da 4-0'lık galibiyet almıştı.