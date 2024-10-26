İbo Aslan’dan zafer: Rakibini ilk rauntta nakavt etti!

UFC'de Türkiye'yi temsil eden İbo Aslan, rakibini ilk rauntta nakavt ederek tüm ülkeyi gururlandırdı. Maçın ardından zaferini anne ve babasıyla kucaklaşarak kutladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İbo Aslan’dan zafer: Rakibini ilk rauntta nakavt etti!
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Türk dövüşçü İbo Aslan, dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu UFC 308'de (Ultimate Fighting Championship) Raffael Cerqueira ile karşı karşıya geldi. Aslan, Brezilyalı rakibi Cerqueira'yı ilk rauntta nakavt ederek önemli bir zafer elde etti.

UFC, "The Last Ottoman, rakibini 1 dakikadan kısa sürede nakavt etmeyi başardı" açıklamasında bulundu.

İlk Maçtan Galibiyet

UFC'deki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşılaşan İbo Aslan, New Jersey'nin Atlantic City kentinde düzenlenen maçta, rakibini 3. rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini aldı. Galibiyetinin ardından "Ne mutlu Türküm diyene" diyerek duygularını dile getirdi.

İbo Aslan, UFC'de dövüşen üçüncü Türk sporcu olma unvanına sahip. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki de UFC'de mücadele etmişti.

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