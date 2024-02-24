Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali! Ligde kötü gidişat durdurulamıyor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 2-0 öne geçtiği mücadelede Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından kameralar karşısına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali geldi. Belözoğlu, "Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim." dedi.

Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali! Ligde kötü gidişat durdurulamıyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde MondihomeKayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

45. dakikada Bassogog ve 45+4. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor'un 53. dakikada Nazon, 62. dakikada Jeanvier ve 90+3. dakikada Mane ile attığı gollere engel olamayarak sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçtan önce, ligdeki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan MKE Ankaragücü, Kayserispor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 29 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ!

Küme düşme hattının 1 puan üzerinde 13. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nde maç sonu teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi. Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# MKE Ankaragücü # Emre Belözoğlu # Trendyol Süper Lig
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