

Transfer konusunda konuşan Timur, "Sebastian Szymanski, Fred, Milot Rashica iyi oyuncular. Wilfried Zaha ve Tete'yi aldık, ben çıkıp 'Rakibin elinden aldık' demedim. Rakiplerimiz neler neler dedi. Muhataplarımızdan birini aradım. Nicolo Zaniolo'da da bunu yaşadık." dedi.

Erden Timur'dan Szymanski, Fred, Rashica Cevabı!

Erden Timur, ayrıca, "Transfer döneminde bizim harcama limitimiz yoktu. Bunu arttırmak için Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyordu. Bu paranın 3'te 2'si transfere ekleniyordu. O para gelene kadar oyuncuları bekletmek durumundaydık. Bunu oyunculara söyleyemezdik. Szymanski'yi kiralayabilirdik. Bonservisiyle gitmek istiyordu, orada başka şeyler de oldu." sözlerini sarf etti.

"Szymanskı Dürüstse Açıklasın"

Sarı-kırmızılı yönetici, "Doğruyu yapmaya çalıştığım için hedef Erden Timur oluyor. Onlar da çok iyi transferler yaptı. Tete ve Zaha transferleri sonrası bir şey demedim. Szymanski için Florya'ya geldiğini söylediler. Szymanski dürüstse, Florya için konuşur. Görüştük diyorum zaten." açıklamasında bulundu.