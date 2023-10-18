Lionel Messi Galibiyeti Getirdi! 2 Gol Atarak Yıldızlaştı

2022 Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde de yoluna firesiz devam ediyor. Peru'yu konuk eden Tangocular, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken golleri de Lionel Messi kaydetti.

Lionel Messi Galibiyeti Getirdi!

32. dakikada Arjantin'i öne geçiren Messi, 42'de kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

36 yaşındaki yıldız, son haftalarda kas sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve Arjantin'in 13 Ekim'de Paraguay'ı yendiği maça da yedek kulübesinde başlamıştı.