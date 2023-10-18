EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Finlandiya, Kazakistan'ı ağırladı.

Kazakistan Zaynutdinov'la Geriden Gelerek Kazandı

Robert Taylor'ın 28. dakikada attığı golle öne geçen ev sahibine Kazakistan'ın cevabı ikinci yarıda geldi. Konuk ekip, 77'de Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'un penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Zaynutdinov, 89'da bir kez daha fileleri sarsarak takımına galibiyeti getirdi.

Bugünkü performansının ardından Bakhtiyor, Kazakistan Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu (34 maçta 14 gol) konumuna geldi. Önceki rekor, 73 karşılaşmada 13 gole imza atan Ruslan Baltiev'e aitti.

Bu sonuçla Finlandiya'nın önüne geçerek 15 puanla 3. sıraya yerleşen Kazakistan, grupta son maçlarını evinde San Marino ve deplasmanda Slovenya ile oynayacak.

Slovenya ve Danimarka'nın 19'ar puanda bulunduğu grupta 12 puanla 4. sırada yer alan Finlandiya ise Kuzey İrlanda'yı konuk ettikten sonra San Marino deplasmanına gidecek.