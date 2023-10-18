EURO 2024 Elemeleri C Grubu'ndaki dev maçta İngiltere ile İtalya kozlarını paylaştı.

İtalya'yı Deviren İngiltere EURO 2024'ü Garantiledi

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalya, Gianluca Scamacca'nın 15. dakikada attığı golle öne geçti.

Harry Kane'in 32'de penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakalayan ev sahibi takım, 57'de Marcus Rashford ile öne geçti.

İngiltere'nin yıldız golcüsü Harry Kane, 77'de yeniden sahne alarak maçın skorunu belirledi. İngiltere, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

Elemelerdeki 6. maçında 5. galibiyetini alarak 16 puana yükselen İngiltere, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Ukrayna ile birlikte gurubun 10'ar puandaki iki takımından biri olan İtalya kalan iki maçında evinde Makedonya ve deplasmanda Ukrayna ile mücadele edecek.